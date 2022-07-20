Нэтан Чен: «Для меня было честью стоять на одном льду с Ханю. Спасибо тебе за все, что ты сделал для спорта, и за все, что продолжишь делать»

Трехкратный чемпион мира Нэтан Чен оценил решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру
«Для меня всегда было честью стоять на одном льду с Юдзуру Ханю.
Спасибо тебе за все, что ты сделал для спорта, и за все, что ты еще, несомненно, продолжишь делать», - написал Чен в соцсети.
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