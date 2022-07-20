Нэтан Чен: «Для меня было честью стоять на одном льду с Ханю. Спасибо тебе за все, что ты сделал для спорта, и за все, что продолжишь делать»

Теги сборная США сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Нэтан Чен Фигурное катание

Трехкратный чемпион мира Нэтан Чен оценил решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру

«Для меня всегда было честью стоять на одном льду с Юдзуру Ханю.

Спасибо тебе за все, что ты сделал для спорта, и за все, что ты еще, несомненно, продолжишь делать», - написал Чен в соцсети.

Яркая традиция, которая уходит из фигурки вместе с Юдзуру Ханю

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет

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