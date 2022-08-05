ISU об идее Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов: «Решение относительно мирового рейтинга и мирового зачета имеет постоянную силу и будет применяться в сезоне-2022/23»

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на предложение Этери Тутберидзе не обновлять мировые рейтинги фигуристов на фоне отстранения сборной России.

«Согласно единогласному решению конгресса ISU, отстранение является постоянным.

Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.

Решение ISU относительно мирового рейтинга и мирового зачета также имеет постоянную силу и будет применяться в течение сезона-2022/23, как и устав и общие правила ISU, а также специальные регламенты и технические правила», – говорится в ответе ISU на запрос РИА Новости.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?