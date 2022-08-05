Станислава Константинова: «У Загитовой великая и успешная карьера, но сколько всего могло бы быть еще, если бы были реформы по поднятию ценза»

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Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном поднятии возрастного ценза.

«Я максимально позитивно отношусь к поднятию возрастного ценза. Как бы это ни было трудно и грустно для спортсменок, которые вот-вот должны были выходить во взрослые, например, для Сони Акатьевой, но я думаю, что для будущего поколения фигуристов это станет большим и непростым шагом к долголетию нашего спорта, к его преобразованию, чтобы он был более современным и более интересным.

Знаю, что многие возмущаются, что взрослые соревнования будет невозможно смотреть, но я считаю, что так будет только в начале. У нас большое количество спортсменов и спортсменок. У девчонок, которые сейчас на вершине, будет возможность переформатировать свою нагрузку и свой тренировочный процесс под новое тело, под новые реалии и быть спортсменками еще долгое время. Они смогут справляться с травмами, проходить через какие-то трудности и изменения в себе. Я буду очень рада смотреть на это.

Я не устаю приводить в пример Алину Загитову, потому что она мне очень нравится как спортсменка: катание, подача, ее путь. У нее получилась великая и успешная карьера, но представьте, сколько всего могло бы быть еще, если бы у нас были реформы по поднятию ценза», – сказала Константинова.

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