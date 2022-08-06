Канадские фигуристы Эвелин Уолш и Трент Мишо прекратили совместные выступления в паре.

О распаде дуэта сообщила Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada). 21-летняя Уолш намерена уйти из спорта и продолжить учебу в университете, 25-летний Мишо будет искать новую партнершу.

«Хоть и раньше, чем я предполагала во время своей карьеры, я покидаю спорт, который люблю. Хочу поблагодарить нынешних и бывших членов национальной сборной за их постоянную поддержку и всех остальных, особенно Трента Мишо и [тренера] Элисон Пуркисс, которые значительно повлияли на мою карьеру», – заявила Уолш.

Ожидалось, что в предстоящем сезоне дуэт выступит на этапах Гран-при Канады и Великобритании.

В этом году Уолш и Мишо заняли шестое место на чемпионате мира в Монпелье и третье на чемпионате четырех континентов в Таллине. На Олимпиаде в Пекине они не выступали.