Евгений Плющенко: «Буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание женское катание Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что будет отговаривать своих учеников, если кто-то из них захочет сменить спортивное гражданство. 

— Кто-то из ваших учеников выражал желание сменить спортивное гражданство?

— Нет, у нас нет такого. Все мои спортсмены остались кататься за Россию.

Допускаю ли, что кто-то уедет? Я не могу им запретить менять гражданство, у меня почти все ученики несовершеннолетние. У них есть родители, вместе с которыми они будут принимать решение.

Но на сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство. По крайней мере, постараюсь отговорить. В любом случае на 99% никто из моих учеников не захочет этого делать, – сказал Плющенко. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные