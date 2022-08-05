Евгений Плющенко: «Буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что будет отговаривать своих учеников, если кто-то из них захочет сменить спортивное гражданство.

— Кто-то из ваших учеников выражал желание сменить спортивное гражданство?

— Нет, у нас нет такого. Все мои спортсмены остались кататься за Россию.

Допускаю ли, что кто-то уедет? Я не могу им запретить менять гражданство, у меня почти все ученики несовершеннолетние. У них есть родители, вместе с которыми они будут принимать решение.

Но на сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство. По крайней мере, постараюсь отговорить. В любом случае на 99% никто из моих учеников не захочет этого делать, – сказал Плющенко.