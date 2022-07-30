Евгений Плющенко: «Жилина не собиралась переходить в парное катание. Но если такая задача будет поставлена от Российской Федерации, мы можем это сделать»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что российская фигуристка Вероника Жилина тренируется в его группе.

«Вероника Жилина тренируется в моей группе.

Она не собиралась переходить в парное катание. Но если нам такая задача будет поставлена от Российской Федерации, мы можем это сделать. Вероника Жилина может перейти и в парное катание, и в танцы на льду, она универсальный спортсмен – может везде кататься», – сказал Плющенко.

Вероника Жилина сменила группу в академии Плющенко. Переход не связан с конфликтами в коллективе («Матч ТВ»)

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