Ирина Жук: «Что толку рассуждать о квотах, если нас еще никто никуда не пригласил? Тем не менее сохраняю веру, что в ISU возобладает здравый смысл»

Тренер Ирина Жук высказалась о сокращении российских квот на чемпионат мира по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что на следующем ЧМ за Россию сможет выступить только один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам.

«Честно говоря, даже не хочется пока ничего комментировать, потому что непонятно, чем все в итоге закончится и допустят ли наших спортсменов вообще.

Что толку сейчас рассуждать о квотах, если нас еще никто никуда не пригласил? Тем не менее я сохраняю веру в то, что в ISU (Международном союзе конькобежцев) все же возобладает здравый смысл», – заявила Жук.

«Безусловно, у нас в стране большое количество сильных пар и танцевальных дуэтов, которые рискуют лишиться возможности выступить на ЧМ.

Но давайте скажем не только о них, но и о тех же одиночниках. Это удар по всем: и по фигуристам, и по тренерам. В сложившейся ситуации я вижу только один выход – продолжать работать и тренироваться.

Спортсменам точно не имеет смысла забивать себе голову подобными вещами и трепать нервы, тем более задолго до начала турнира», – заявила Жук.

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