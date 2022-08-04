Тарасова посетила тренировку группы Тутберидзе: «Встреча прошла очень хорошо. В работе мне все понравилось»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию посетила тренировку группы .

«Сегодня, как и обещала, побывала на тренировке группы Этери Тутберидзе. Готовимся к сезону», – написала Тарасова.

«У меня не было такой задачи, чтобы после тренировки рассказывать, как она прошла. Это тренировка Этери Георгиевны, если она захочет, то все расскажет.

Встреча прошла очень хорошо, мы уже второй раз встречаемся. Я позвонила ей и сказала, что хотела бы посмотреть программу, она при мне ее показывала. В работе мне все понравилось», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

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