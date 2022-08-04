Роднина об идее Веденина создать лигу фигурного катания наподобие НХЛ: «Вы какие-то блаженные, что ли? Сравнили НХЛ и фигурное катание»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением об идее судьи создать в России лигу фигурного катания наподобие НХЛ.

«Само предложение неинтересно, просто брякнуть в воздух? Что это значит вообще? Красивое слово – лига, да. Нет, ну, вы какие-то блаженные, что ли? Сравнили НХЛ и фигурное катание. Я не знаю.

Какие в России спонсоры? На что? На кого? Как это будет выглядеть? Соревнование или будет какое-то сообщество? Что это будет. Наверное, соревнование? Вот именно, что, наверное.

Вот когда все это будет связано, объявлено, тогда и поговорим», – сказала Роднина.

Судья Веденин: «Не надо ждать и слезно просить, чтобы нас допустили. Надо создавать в фигурном катании свою лигу типа НХЛ и собирать на нее деньги»