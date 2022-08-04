Тарасова поддержала идею Веденина создать лигу фигурного катания наподобие НХЛ: «Потрясающая альтернатива международным соревнованиям на данный момент? Мне кажется, что да»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала идею судьи о создании в России лиги фигурного катания наподобие НХЛ.

«Я очень положительно отношусь к этой идее, просто очень. Буду рада, если найдутся люди и народ поймет, что это действительно хорошая штука.

Потрясающая альтернатива международным соревнованиям на данный момент? Мне кажется, что да», – сказала Тарасова.

Судья Веденин: «Не надо ждать и слезно просить, чтобы нас допустили. Надо создавать в фигурном катании свою лигу типа НХЛ и собирать на нее деньги»