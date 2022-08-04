Авербух об идее Веденина создать лигу фигурного катания наподобие НХЛ: «Смешно комментировать. В трезвом уме это обсуждать нельзя»

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Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух раскритиковал идею судьи Александра Веденина о создании в России лиги фигурного катания наподобие НХЛ.

«Даже смешно комментировать. В трезвом уме это обсуждать нельзя» – сказал Авербух. 

Ранее стало известно, что сборная России лишилась максимальной квоты на чемпионат мира. На следующем ЧМ от России сможет выступить только один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены.

Судья Веденин: «Не надо ждать и слезно просить, чтобы нас допустили. Надо создавать в фигурном катании свою лигу типа НХЛ и собирать на нее деньги»

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