Татьяна Тарасова: «Мы рискуем потерять целое поколение из-за решений ISU. Непонятно, почему отняли квоты»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Россия рискует потерять целое поколение фигуристов.
«Наверное, можно сказать, что мы рискуем потерять целое поколение из-за решений ISU. У нас есть несколько пар и одиночников, и в любом виде у нас бы было по два, по три призовых места», – сказала Тарасова.
Также она прокомментировала ситуацию с потерей Россией максимальной квоты на чемпионат мира в будущем сезоне.
«Во-первых, непонятно почему отняли. Возвращать квоту будет не тяжело, а очень тяжело», – добавила заслуженный тренер.
У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?