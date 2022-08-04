Татьяна Тарасова: «Мы рискуем потерять целое поколение из-за решений ISU. Непонятно, почему отняли квоты»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Россия рискует потерять целое поколение фигуристов.

«Наверное, можно сказать, что мы рискуем потерять целое поколение из-за решений . У нас есть несколько пар и одиночников, и в любом виде у нас бы было по два, по три призовых места», – сказала Тарасова.

Также она прокомментировала ситуацию с потерей Россией максимальной квоты на чемпионат мира в будущем сезоне.

«Во-первых, непонятно почему отняли. Возвращать квоту будет не тяжело, а очень тяжело», – добавила заслуженный тренер.

У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?