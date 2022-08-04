Татьяна Тарасова: «Мы рискуем потерять целое поколение из-за решений ISU. Непонятно, почему отняли квоты»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Россия рискует потерять целое поколение фигуристов.

«Наверное, можно сказать, что мы рискуем потерять целое поколение из-за решений ISU. У нас есть несколько пар и одиночников, и в любом виде у нас бы было по два, по три призовых места», – сказала Тарасова.

Также она прокомментировала ситуацию с потерей Россией максимальной квоты на чемпионат мира в будущем сезоне.

«Во-первых, непонятно почему отняли. Возвращать квоту будет не тяжело, а очень тяжело», – добавила заслуженный тренер.

У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?

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