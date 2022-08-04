Александр Жулин: «Надо, чтобы центр мирового фигурного катания был в России. Так называемый толерантный мир скоро сам себя изживет»

Тренер по фигурному катанию считает, что Россия должна стать центром мирового фигурного катания после санкций со стороны Международного олимпийского комитета и .

«День ото дня все меняется, все какое-то стало зыбкое. Я очень люблю фигурное катание, всегда любил выступать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, но идет спецоперация, мы довольствуемся в это время картошкой с капустой, от этого еще никто не умирал.

Как будет – так и будет, надо всех к нам перевозить потихонечку, чтобы центр мирового фигурного катания был в России, тогда будет круто.

Все идет к тому, что этот так называемый толерантный мир скоро сам себя изживет, а в нашей стране, пожалуй, одной из немногих сохранились христианские и общечеловеческие ценности», – сказал Жулин.

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