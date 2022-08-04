Александр Жулин: «Надо, чтобы центр мирового фигурного катания был в России. Так называемый толерантный мир скоро сам себя изживет»

Теги сборная России МОК ISU Александр Жулин Политика Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Россия должна стать центром мирового фигурного катания после санкций со стороны Международного олимпийского комитета и ISU.

«День ото дня все меняется, все какое-то стало зыбкое. Я очень люблю фигурное катание, всегда любил выступать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, но идет спецоперация, мы довольствуемся в это время картошкой с капустой, от этого еще никто не умирал.

Как будет – так и будет, надо всех к нам перевозить потихонечку, чтобы центр мирового фигурного катания был в России, тогда будет круто.

Все идет к тому, что этот так называемый толерантный мир скоро сам себя изживет, а в нашей стране, пожалуй, одной из немногих сохранились христианские и общечеловеческие ценности», – сказал Жулин.

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