Мирзоев о сокращении квот у фигуристов: «Соревнования при таком раскладе становятся нечестными. Спорт должен оставаться вне политики»

Бывший российский фигурист, серебряный призер ЧМ среди юниоров высказался о сокращении квот для России на чемпионат мира.

«Огромное сожаление по этому поводу. Безусловно, из‑за отсутствия максимальных квот для российских спортсменов у многих зарубежных фигуристов появляется возможность занимать призовые места на соревнованиях высшего уровня.

Многие из них достойны призовых мест, но в какой‑то степени соревнования при данном раскладе становятся нечестными по отношению к нашей сборной. Еще в недавнем прошлом я сам был членом сборной и знаю, каких трудов стоят спортсмену победы.

Желаю нашей сборной стойкости духа, не сбавлять обороты и двигаться к своей главной цели. Тем более что российская федерация старается максимально поддержать наших фигуристов и содействовать решению проблемы.

Данное решение обоснованно действующими правилами. Но, конечно, хочется надеяться, что руководство пересмотрит состав этих правил в рамках сложившейся ситуации.

Я стойко уверен в том, что спорт должен оставаться вне политики. Спорт всегда объединял и должен объединять людей из разных стран», – сказал Мирзоев.

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