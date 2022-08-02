Авербух об открытии арены в Омске: «Шоу в октябре не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях»

Серебряный призер Игр Илья Авербух рассказал о шоу в честь открытия «G-Drive Арены» в Омске, которое пройдет 2 октября.

«В Омске пройдут два грандиозных шоу, первое – в честь церемонии открытия, в нем тоже примут участие фигуристы, но выполнять они будут художественную задачу.

Режиссером церемонии является Андрей Болтенко, я работаю в его команде, что очень важно для меня, мы когда-то работали вместе над Олимпийскими играми в Сочи.

На следующий день пройдет мое большое гала-шоу в рамках открытия арены в Омске, в шоу примут участие топовые звезды шоу «Чемпионы», которые сейчас уже блистают в , программа уже готова, ждем всех омичей.

Это никак не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях, в этом сезоне наши фигуристы будут много кататься и в показательных выступлениях, и на внутренней арене в связи с невозможностью на данный момент выступать на международных турнирах», – сказал Авербух.

В шоу выступят , и , и .