Камила Валиева: «Обычно на соревнованиях я очень долго красилась. Грубо говоря – мне выезжать в 7, я начинаю краситься в 4»

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, сколько времени уделяет макияжу перед выступлениями.

«Я всегда делаю по-разному – как получается, так получается, это такая рулетка. Вот здесь я учусь краситься максимально на скорости.

Обычно на соревнованиях, особенно на чемпионате России и в Сочи я очень долго красилась. Грубо говоря, мне выезжать в 7, я начинаю краситься в 4.

Начинаю, пока там волосы... Очень долго это делала. Сейчас минут за 30 как минимум мне надо», – сказала Валиева в видео Первого канала о летних гастролях фигуристки в Сочи.

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