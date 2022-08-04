Камила Валиева: «Обычно на соревнованиях я очень долго красилась. Грубо говоря – мне выезжать в 7, я начинаю краситься в 4»

Российская фигуристка рассказала, сколько времени уделяет макияжу перед выступлениями.

«Я всегда делаю по-разному – как получается, так получается, это такая рулетка. Вот здесь я учусь краситься максимально на скорости.

Обычно на соревнованиях, особенно на чемпионате России и в Сочи я очень долго красилась. Грубо говоря, мне выезжать в 7, я начинаю краситься в 4.

Начинаю, пока там волосы... Очень долго это делала. Сейчас минут за 30 как минимум мне надо», – сказала Валиева в видео Первого канала о летних гастролях фигуристки в Сочи.