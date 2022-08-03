Евгений Плющенко получил травму во время матча медийной футбольной лиги

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что получил травму во время матча за медийную футбольную команду «БроукБойз».

«Немного дернул пах, завтра поеду делать снимок. У меня было несколько операций. Видимо, что-то произошло. Месяц назад у меня защемило седалищный нерв.

Я создал хоккейную команду, видимо, поднагрузился. Все будет нормально. Хочу играть и тренироваться. Команда хорошая, ребята интересные. Главное, привести себя в порядок.

Никого не хочу обидеть, хоккей и фигурное катание — это сложные виды спорта. Но футбол по интенсивности — это адский спорт. Большое уважение всем футболистам», — сказал Плющенко.