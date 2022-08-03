Евгений Плющенко получил травму во время матча медийной футбольной лиги

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что получил травму во время матча за медийную футбольную команду «БроукБойз».

«Немного дернул пах, завтра поеду делать снимок. У меня было несколько операций. Видимо, что-то произошло. Месяц назад у меня защемило седалищный нерв.

Я создал хоккейную команду, видимо, поднагрузился. Все будет нормально. Хочу играть и тренироваться. Команда хорошая, ребята интересные. Главное, привести себя в порядок.

Никого не хочу обидеть, хоккей и фигурное катание — это сложные виды спорта. Но футбол по интенсивности — это адский спорт. Большое уважение всем футболистам», — сказал Плющенко.

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