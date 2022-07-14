«Был перелом таранной кости, болело долгое время. Кататься пока не могу». Аполлинария Панфилова проходит реабилитацию в Израиле

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании сообщила, что проходит реабилитацию в клинике в Израиле после перелома стопы.

Панфилова выступает в паре с .

«В клинике в Израиле оказалась из-за травмы стопы. Пострадала вся стопа, так как удар был нетипичный. Был перелом таранной кости. Сейчас он не болит.

Перечислять все аспекты я не буду, могу сказать только, что болело уже достаточно долгое время. Кататься пока что не могу.

В Израиле восстановление пошло намного лучше. Реабилитация будет длиться 16 дней. К тренировкам планирую приступить в начале августа.

Ощущение психологической усталости от непроходящих травм определенно есть. Но жизнь – это не только белая полоса, бывает и черная, и серая. Все нужно пережить.

Где берем силы продолжать борьбу? Наверное, то, что нам были даны такие испытания – это не просто так. Возможно, для чего-то это нужно, вот и посмотрим, для чего», – сказала Панфилова.