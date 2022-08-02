Тренер Челошкин о том, почему мужчинам легче даются четверные: «Женский организм устроен по-другому, и после пубертата освоить такой прыжок гораздо труднее»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Егор Челошкин Фигурное катание

Тренер по общей физической подготовке группы Алексея Мишина Егор Челошкин рассказал, как Елизавета Туктамышева тренирует тройной аксель, а также ответил на вопрос, почему мужчинам проще освоить четверные прыжки.

– Давайте обсудим коронный тройной аксель Елизаветы Туктамышевой: какие подводящие упражнения ей помогают?

– Когда я пришел в группу, Лиза уже имела в арсенале этот аксель. Ей важно было не упустить прыжок и поддерживать себя в должной физической форме. Для этого прыжка важны скоростно-силовые качества, прежде всего взрывная сила мышц и координационные способности.

Мы в зале часто тренируем запрыгивание на тумбочки различной высоты (с одной ноги или с двух), выполняем движения, максимально приближенные к прыжку. Чтобы отработать правильную группировку, Лиза крутится на лонже и прыгает с жилетами Мишина.

– Почему мальчикам четверные прыжки даются легче? Ведь долгие годы вообще считалось, что девочки не могут прыгать квад.

– Как раз недавно разговаривал с Лизой на предмет того, почему ей безумно сложно даются четверные. Главная причина – в разном строении организма. Все-таки женский устроен по-другому, и после пубертата освоить такой прыжок гораздо труднее.

Сегодня фигурное катание молодеет, и многие девочки покоряют четверной задолго до пубертата. А мальчики могут начать его учить и намного позже, потому что их формы подвержены менее кардинальным изменениям, – сказал Челошкин.

«Не надо мурыжиться и много тройных делать». Первый канал показал, как Туктамышева работает над квадами на удочке

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