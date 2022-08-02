Тренер Челошкин о том, почему мужчинам легче даются четверные: «Женский организм устроен по-другому, и после пубертата освоить такой прыжок гораздо труднее»

Тренер по общей физической подготовке группы Алексея Мишина Егор Челошкин рассказал, как тренирует тройной аксель, а также ответил на вопрос, почему мужчинам проще освоить четверные прыжки.

– Давайте обсудим коронный тройной аксель Елизаветы Туктамышевой: какие подводящие упражнения ей помогают?

– Когда я пришел в группу, Лиза уже имела в арсенале этот аксель. Ей важно было не упустить прыжок и поддерживать себя в должной физической форме. Для этого прыжка важны скоростно-силовые качества, прежде всего взрывная сила мышц и координационные способности.

Мы в зале часто тренируем запрыгивание на тумбочки различной высоты (с одной ноги или с двух), выполняем движения, максимально приближенные к прыжку. Чтобы отработать правильную группировку, Лиза крутится на лонже и прыгает с жилетами Мишина.

– Почему мальчикам четверные прыжки даются легче? Ведь долгие годы вообще считалось, что девочки не могут прыгать квад.

– Как раз недавно разговаривал с Лизой на предмет того, почему ей безумно сложно даются четверные. Главная причина – в разном строении организма. Все-таки женский устроен по-другому, и после пубертата освоить такой прыжок гораздо труднее.

Сегодня фигурное катание молодеет, и многие девочки покоряют четверной задолго до пубертата. А мальчики могут начать его учить и намного позже, потому что их формы подвержены менее кардинальным изменениям, – сказал Челошкин.

«Не надо мурыжиться и много тройных делать». Первый канал показал, как Туктамышева работает над квадами на удочке