«Туктамышева точно может ставить программы другим, это сто процентов». Композитор Юнусов после работы с фигуристкой

Композитор Бхима Юнусов рассказал о создании музыки для программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Раз от раза общались, повернулась возможность. У меня были наработки, мы стали дальше это развивать, концепция всегда была в голове.

Алексей Николаевич Мишин вносил какие-то коррективы, он участвует в этом процессе дистанционно.

Когда она каталась без меня на льду, Мишин говорил какие-то свои мысли, Илья Авербух тоже говорил о своем видении», – сказал Юнусов.

«Она точно может ставить программы другим фигуристам, это сто процентов», – отметил композитор.