«Не надо мурыжиться и много тройных делать». Первый канал показал, как Туктамышева работает над квадами на удочке

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Первый канал показал, как чемпионка мира Елизавета Туктамышева работает над четверными прыжками.

Фигуристка тренирует четверные сальхов и лутц на удочке.

«Четверной тулуп у тебя давно в арсенале, сальхов надо. Один тройной и четверные. Не надо мурыжиться и много тройных делать. Скоростной режим чтобы был для четверного», – говорит Туктамышевой тренер Алексей Мишин.

Елизавета Туктамышева: «Хочу выучить еще четверные. Попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Доказать себе, что я могу»

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