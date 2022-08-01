Александр Горшков: «Все эпитеты по поводу нашего отстранения уже были сказаны. Мы можем предлагать все, что угодно»

Глава Федерации фигурного катания России ( ) высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

Ранее тренер предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

— Надо начать с того, что все эпитеты по поводу отстранения наших спортсменов от участия в международных соревнованиях уже были сказаны. Мы можем предлагать все, что угодно. Во всяком случае предложение принимает международная федерация.

— Проходит ли в данный момент диалог с ?

— Естественно, мы уже писали о том, что по этому вопросу мы обратились в . Мы остаемся не согласны с решением.

— Как федерация собирается поддерживать спортсменов в текущей ситуации?

— Мы спланировали свой календарь соревнований, который бы учитывал все необходимые требования, чтобы сохранить для спортсменов необходимую соревновательную практику и мотивацию.

Мы будем стараться сделать максимум, чтобы эту мотивацию сохранить. Сейчас ничего более подробно рассказать не могу.