Александр Горшков: «Все эпитеты по поводу нашего отстранения уже были сказаны. Мы можем предлагать все, что угодно»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.
Ранее тренер Этери Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.
— Надо начать с того, что все эпитеты по поводу отстранения наших спортсменов от участия в международных соревнованиях уже были сказаны. Мы можем предлагать все, что угодно. Во всяком случае предложение принимает международная федерация.
— Проходит ли в данный момент диалог с ISU?
— Естественно, мы уже писали о том, что по этому вопросу мы обратились в CAS. Мы остаемся не согласны с решением.
— Как федерация собирается поддерживать спортсменов в текущей ситуации?
— Мы спланировали свой календарь соревнований, который бы учитывал все необходимые требования, чтобы сохранить для спортсменов необходимую соревновательную практику и мотивацию.
Мы будем стараться сделать максимум, чтобы эту мотивацию сохранить. Сейчас ничего более подробно рассказать не могу.