Александр Горшков: «Все эпитеты по поводу нашего отстранения уже были сказаны. Мы можем предлагать все, что угодно»

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Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. 

Ранее тренер Этери Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян. 

— Надо начать с того, что все эпитеты по поводу отстранения наших спортсменов от участия в международных соревнованиях уже были сказаны. Мы можем предлагать все, что угодно. Во всяком случае предложение принимает международная федерация.

— Проходит ли в данный момент диалог с ISU?

— Естественно, мы уже писали о том, что по этому вопросу мы обратились в CAS. Мы остаемся не согласны с решением.

— Как федерация собирается поддерживать спортсменов в текущей ситуации?

— Мы спланировали свой календарь соревнований, который бы учитывал все необходимые требования, чтобы сохранить для спортсменов необходимую соревновательную практику и мотивацию.

Мы будем стараться сделать максимум, чтобы эту мотивацию сохранить. Сейчас ничего более подробно рассказать не могу.

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