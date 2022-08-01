Алексей Ягудин: «Согласен с Тутберидзе, международные рейтинги не должны обновляться в отсутствие российских фигуристов»

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал идею Этери Тутберидзе о заморозке рейтингов на международных соревнованиях, в которых российские фигуристы не могут участвовать из-за отстранения. 

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян. 

«Полностью согласен с Этери Георгиевной, международные рейтинги не должны обновляться в отсутствие российских фигуристов» — заявил Ягудин. 

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»

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