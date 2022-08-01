Алексей Ягудин: «Согласен с Тутберидзе, международные рейтинги не должны обновляться в отсутствие российских фигуристов»

Олимпийский чемпион поддержал идею Этери Тутберидзе о заморозке рейтингов на международных соревнованиях, в которых российские фигуристы не могут участвовать из-за отстранения.

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

«Полностью согласен с Этери Георгиевной, международные рейтинги не должны обновляться в отсутствие российских фигуристов» — заявил Ягудин.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»