Судья Веденин о конгрессе ISU: «Представитель Украины предложил удалить всех россиян из зала. Это было его единственным выступлением»

Судья международной категории по фигурному катанию высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Как вы относитесь к отстранению наших спортсменов от международных турниров? Можно ли было этого избежать в нынешней политической ситуации?

– Мировые деятели совершили дискриминацию по национальному признаку, а общественность в восторге ее поддерживает.

Конечно, есть надежда на здравый смысл, что новый состав Совета ISU все же вернет русских спортсменов на международную арену. Но когда? У нас сейчас потрясающая сборная.

Конечно, они однозначные олимпийские чемпионы – что бы там ни придумывали допинг-манипуляторы из , ISU и WADA, затравившие в Пекине самую выдающуюся фигуристку всех времен !

Есть еще один существенный фактор: для развития спорта его представители должны соревноваться с сильнейшими и тянуться за сильнейшими. Недавно из мирового фигурного катания убрали абсолютных лидеров женского одиночного и парного катания.

Фантастический Нэтан Чен решил сосредоточиться на учебе, мировая легенда никак не решит, будет ли он дальше выступать. Лидеры десятилетия в танцах Пападакис и Сизерон явно закончили, а идущие следом Синицина и Кацалапов отстранены...

Так за кем же тянуться для развития фигурного катания? И что думают об этом руководители ISU? Услышали ли мы ответы на эти актуальные вопросы на недавнем конгрессе? Нет, их даже не обсуждали. Для всех спортивных организаций вопросы политики сегодня куда важнее!

Заметьте, конгресс ISU в Таиланде начался с того, что представитель Украины обратился с предложением удалить всех россиян из зала. Это было его единственным выступлением за все время заседания! То есть человек ради этого прилетел в Таиланд.

Данный акт очерчивает круг всех его забот о развитии мирового фигурного катания. И он там такой не один. Поэтому о каком развитии мы можем говорить? Мировая спортивная общественность сегодня внедряет мысль: нет русских – есть развитие, есть русские – нет развития.

Я не могу понять, как отстранение русских спортсменов от международных стартов может помочь украинским детям, находящимся в зоне боевых действий?

Я мог бы понять заботу ISU об украинском фигурном катании, если бы они выделили деньги и отвезли их фигуристов на благоустроенные европейские или американские базы – под крыло ведущих тренеров мира. Вот это была бы помощь!

А поощрение украинских танцоров, допустивших на чемпионате мира нарушения правил в костюмах и музыкальном сопровождении, – это лишь помощь в раздувании скандала.

Конечно, меня беспокоит будущее отечественного фигурного катания. Уверен в его благополучном развитии. В марте в Сочи наблюдал Спартакиаду учащихся России, где участвовали дети до 12 лет и не выше первого спортивного разряда.

Увидел такой потрясающий уровень фигуристов из всех регионов страны, что стало ясно: этот уровень развития уже не потеряется. А вот уровень и прогресс мирового фигурного катания вызывает у меня сейчас меньше энтузиазма.

– Что говорят ваши американские коллеги и знакомые на этот счет?

– Тренеры в целом негативно реагируют на отстранение россиян. Но они получают много информации об ответственности России за спецоперацию, и далее все зависит от человека: как он (она) реагирует на разумность наказания детей за решения их правительства.

Большая часть людей вообще старается уходить от обсуждения данной темы.

Я вот пришел на свой бывший американский каток, где не был год, и менеджер первым делом спросил, не голодаем ли мы в Сочи. Очень удивился, узнав, что там с продуктами все хорошо. Большинство американцев говорят об Украине, а не о спортивных реформах, – сказал Веденин.