Тарасова о спарринге Загитовой: «У девочек сейчас межсезонье, поэтому абсолютно нормально, что они пробуют себя в других видах спорта. Это необходимо для развития»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, зачем фигуристки пробуют себя в других видах спорта.

Вчера в рамках Дня Московского спорта Камила Валиева провела открытую тренировку по фитнесу, Алина Загитова в показательном боксерском спарринге встретилась с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым, а Анна Щербакова приняла участие в батле по брейк-дансу.

Ранее Александра Трусова выступила на Неделе легкой атлетики в Москве в прыжках в длину.

«У девочек сейчас межсезонье, поэтому абсолютно нормально, что они пробуют себя в других видах спорта. И слава богу, раз им это интересно. Легкая атлетика, бокс, тем более брейк-данс. Все-таки они это делают не для того, чтобы в этих видах спорта потом выступать профессионально. Это необходимо для развития, а также чтобы повеселиться.

В связи с чем раньше такого не было? Почему же – мы тоже многое пробовали. Кто-то пытался проявить себя в балете, кто-то – в народных танцах, кто-то – в акробатике. Например, я своих учеников водила в академию циркового искусства, где их учили делать сальто. Так что это было всегда, просто раньше так активно не освещалось», – сказала Тарасова.

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