Тарасова о спарринге Загитовой: «У девочек сейчас межсезонье, поэтому абсолютно нормально, что они пробуют себя в других видах спорта. Это необходимо для развития»

Тренер по фигурному катанию рассказала, зачем фигуристки пробуют себя в других видах спорта.

Вчера в рамках Дня Московского спорта провела открытую тренировку по фитнесу, в показательном боксерском спарринге встретилась с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым, а приняла участие в батле по брейк-дансу.

Ранее Александра Трусова выступила на Неделе легкой атлетики в Москве в прыжках в длину.

«У девочек сейчас межсезонье, поэтому абсолютно нормально, что они пробуют себя в других видах спорта. И слава богу, раз им это интересно. Легкая атлетика, бокс, тем более брейк-данс. Все-таки они это делают не для того, чтобы в этих видах спорта потом выступать профессионально. Это необходимо для развития, а также чтобы повеселиться.

В связи с чем раньше такого не было? Почему же – мы тоже многое пробовали. Кто-то пытался проявить себя в балете, кто-то – в народных танцах, кто-то – в акробатике. Например, я своих учеников водила в академию циркового искусства, где их учили делать сальто. Так что это было всегда, просто раньше так активно не освещалось», – сказала Тарасова.

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