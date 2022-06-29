Ренат Лайшев: «Трусова себя показала в легкой атлетике, Загитова – в боксе. Пусть все знают, что мы одна из сильнейших стран мира»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение российских фигуристок посетить тренировку футбольного ЦСКА.

Накануне на базе команды побывали Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачева и Аделия Петросян.

«Они не хотят терять свою великолепную спортивную форму. Кроме того, в «Самбо-70» всегда любили футбол и все остальные виды спорта.

Здорово, что девочки не теряют чувство оптимизма, занимаются всем. Трусова себя показала в легкой атлетике, Загитова – в боксе.

Из всего этого у любителей спорта складывается чувство, что наши спортсмены с оптимизмом работают, никто не расслабляется. Пусть все знают, что мы одна из сильнейших стран мира», – сказал Лайшев.

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Фигуристки Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых, Тарасова, Усачева и Петросян посетили тренировку футбольного ЦСКА