Шипачев и Григоренко – в составе сборной России на ОИ с игроками НХЛ по версии ESPN, Дадонов и Радулов – нет

ESPN представил свою версию состава сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Предполагается участие игроков НХЛ. При этом в состав включены 2 форварда из КХЛ – Вадим Шипачев («Динамо») и Михаил Григоренко (ЦСКА). Не исключается и попадание в заявку защитников из КХЛ.
Вратари: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин.
Защитники: Иван Проворов – Никита Зайцев, Михаил Сергачев – Артем Зуб, Дмитрий Орлов – Владислав Гавриков.
Нападающие: Александр Овечкин – Евгений Малкин – Никита Кучеров, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Андрей Свечников, Павел Бучневич – Михаил Григоренко – Валерий Ничушкин.
Запасные: форварды Иван Барбашев, Денис Гурьянов и кто-то из списка защитников (Никита Задоров, Александр Романов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Александр Елесин).