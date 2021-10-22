Шипачев и Григоренко – в составе сборной России на ОИ с игроками НХЛ по версии ESPN, Дадонов и Радулов – нет

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ESPN представил свою версию состава сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине

Предполагается участие игроков НХЛ. При этом в состав включены 2 форварда из КХЛ – Вадим Шипачев («Динамо») и Михаил Григоренко (ЦСКА). Не исключается и попадание в заявку защитников из КХЛ. 

Вратари: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин.

Защитники: Иван Проворов – Никита Зайцев, Михаил Сергачев – Артем Зуб, Дмитрий Орлов – Владислав Гавриков.

Нападающие: Александр Овечкин – Евгений Малкин – Никита Кучеров, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Андрей Свечников, Павел Бучневич – Михаил Григоренко – Валерий Ничушкин.

Запасные: форварды Иван Барбашев, Денис Гурьянов и кто-то из списка защитников (Никита Задоров, Александр Романов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Александр Елесин). 

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