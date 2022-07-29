Бальченко опроверг информацию о завершении карьеры: «Я все так же действующий спортсмен. В данный момент партнерши у меня нет, потому что уехал на отдых»

Российский фигурист Иван Бальченко опроверг информацию о завершении карьеры.

Как сообщает «СЭ», новость об уходе Бальченко из спорта распространили несколько телеграм-каналов. Сообщалось, что спортсмен будет выступать в шоу Decoupage Ice.

«Я все так же действующий спортсмен, не знаю, откуда вы это взяли. Сам в шоке, у меня миллион звонков и сообщений от знакомых.

Да, я поехал хореографом в шоу помогать с постановкой и заодно поездить по странам, отдохнуть. Может быть, сам выступлю. В следующем сезоне, скорее всего, буду соревноваться.

В данный момент партнерши у меня нет, потому что уехал на отдых, взял паузу восстановиться. До декабря я буду в Латинской Америке, о чем всех предупредил, а дальше – посмотрим», – сказал Бальченко.

Спортсмен выступал в паре с Ясминой Кадыровой, но в апреле стало известно, что дуэт распался. В прошлом сезоне они занимали третье место на этапе Гран-при в Сочи.