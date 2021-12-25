Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов представят произвольные программы

25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Чемпионат России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
2. Екатерина Гейниш – Илья Миронов
3. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов
4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Вторая разминка
5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
6. Карина Акопова – Никита Рахманин
7. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко
8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Третья разминка
9. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев
10. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
11. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,74
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 82,84
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 78,68
4. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 76,26
5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 75,40
6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 73,77
7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 73,06
8. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 71,35
9. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 68,44
10. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов – 67,27
11. Екатерина Гейниш – Илья Миронов – 65,78
12. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 59,88
Расписание предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге: 23 – 26 декабря