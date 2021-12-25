Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов представят произвольные программы

25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют и .

Чемпионат России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

2. Екатерина Гейниш – Илья Миронов

3. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Вторая разминка

5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

6. Карина Акопова – Никита Рахманин

7. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко

8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Третья разминка

9. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев

10. Евгения Тарасова –

11. – Дмитрий Козловский

12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,74

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 82,84

3. – Владимир Морозов – 78,68

4. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 76,26

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 75,40

6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 73,77

7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 73,06

8. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 71,35

9. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 68,44

10. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов – 67,27

11. Екатерина Гейниш – Илья Миронов – 65,78

12. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 59,88

Расписание предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге: 23 – 26 декабря