Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов представят произвольные программы

Теги сборная России результаты чемпионат России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Евгений Маликов Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Никита Рахманин Илья Миронов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Михаил Назарычев Карина Акопова Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Екатерина Петушкова Иван Бальченко Наталья Хабибуллина Екатерина Гейниш Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Чемпионат России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

2. Екатерина Гейниш – Илья Миронов

3. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Вторая разминка

5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

6. Карина Акопова – Никита Рахманин

7. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко

8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Третья разминка

9. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев

10. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

11. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,74

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 82,84

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 78,68

4. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 76,26

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 75,40

6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 73,77

7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 73,06

8. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 71,35

9. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 68,44

10. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов – 67,27 

11. Екатерина Гейниш – Илья Миронов – 65,78

12. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 59,88

Расписание предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге: 23 – 26 декабря

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