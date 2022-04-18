Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов будут выступать в паре.

Тренировки дуэта проходят в школе Тамары Москвиной. Кадырова ранее каталась вместе с Иваном Бальченко, Колесов – с Ксенией Ахантьевой.

«У нас образовалась новая пара – Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Уже две недели вместе катаются.

Будем ставить программы, работать на большую перспективу, чтобы они показывали результат, как и все наши пары. Смотрятся очень хорошо, партнер высокий, партнерша худенькая.

Иван Бальченко, который катался с Ясминой, покинул нашу группу», – рассказал тренер Артур Минчук.