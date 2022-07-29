Наталья Бестемьянова: «Я думаю, что у Туктамышевой все получится. У нее прекрасные тройные прыжки – почему она не сможет сделать и четверные?»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о перспективах Елизаветы Туктамышевой, которая на данный момент тренирует четверные прыжки.

«Я думаю, что у Лизы все получится. У нее прекрасные тройные прыжки – почему она не сможет сделать и четверные? Очень за нее рада.

Отстранение фигуристов от международных соревнований? Кто ж запретит спортсменам развиваться, быть лучшей версией себя вчерашней? Никто. Молодец.

Какой из четверных прыжков дастся ей лучше? Тут сказать нельзя, это все индивидуально», – заявила Бестемьянова.