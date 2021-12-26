Наталья Бестемьянова: «В судействе сейчас двойные стандарты. Почему надо было так нечестно зажать баллы, зарезать Самоделкину?»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Камила Валиева Софья Самоделкина Аделия Петросян Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о результатах женского турнира на чемпионате России-2022 по фигурному катанию.

«Камила Валиева – небожитель! Она живет в другой реальности. Огромное счастье наблюдать за тем, что она делает на льду. Просто чудо!

Считаю, что вчера Туктамышева должна была выиграть у Щербаковой произвольную программу, но этого не произошло. Софья Самоделкина тоже должна была выиграть и у Аделии Петросян, и у Анны Щербаковой.

Какими-то скрупулезными манипуляциями у Самоделкиной нашли недокруты и не заметили недокрутов в четверных лутцах у Трусовой. В судействе у нас сейчас двойные стандарты. Люди работают, как можно им крылья обрубать? Что дальше-то будет?

Соня Самоделкина – абсолютно фантастическая девочка: по хореографии, по линиям, по стабильности и по высоте прыжков. Ну радоваться ведь надо! Зачем зажимать будущее? Для чего это делать?

Все равно Самоделкина не претендует на попадание в сборную в этом году – дайте девочке прозвучать. Те, кто сегодня выбрался, те и поедут на Олимпиаду, но почему надо было так нечестно зажать баллы, зарезать Самоделкину?» – сказала Бестемьянова. 

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