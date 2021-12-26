Наталья Бестемьянова: «В судействе сейчас двойные стандарты. Почему надо было так нечестно зажать баллы, зарезать Самоделкину?»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о результатах женского турнира на чемпионате России-2022 по фигурному катанию.

«Камила Валиева – небожитель! Она живет в другой реальности. Огромное счастье наблюдать за тем, что она делает на льду. Просто чудо!

Считаю, что вчера Туктамышева должна была выиграть у Щербаковой произвольную программу, но этого не произошло. тоже должна была выиграть и у , и у .

Какими-то скрупулезными манипуляциями у Самоделкиной нашли недокруты и не заметили недокрутов в четверных лутцах у Трусовой. В судействе у нас сейчас двойные стандарты. Люди работают, как можно им крылья обрубать? Что дальше-то будет?

Соня Самоделкина – абсолютно фантастическая девочка: по хореографии, по линиям, по стабильности и по высоте прыжков. Ну радоваться ведь надо! Зачем зажимать будущее? Для чего это делать?

Все равно Самоделкина не претендует на попадание в сборную в этом году – дайте девочке прозвучать. Те, кто сегодня выбрался, те и поедут на Олимпиаду, но почему надо было так нечестно зажать баллы, зарезать Самоделкину?» – сказала Бестемьянова.

Кого из фигуристов взяли на Евро? Туктамышева мимо, странная замена ради ученика Мишина, Кацалапов уже здоров