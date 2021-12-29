Наталья Бестемьянова: «Если Щербакова, даже заняв третье место на чемпионате Европы, выступит как на чемпионате России, надо ее менять»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась мнением об идее провести контрольные прокаты между и за место на международных стартах.

На чемпионате России Щербакова взяла бронзу, Туктамышева стала 7-й.

«Каждый из спортсменов и специалистов в фигурном катании имеет право на собственное мнение. Женя Плющенко – это очень уважаемый человек, двукратный олимпийский чемпион и имеет полное право высказывать свою точку зрения. Мне странно, что реакция на его слова звучит у всех в таком ироничном стиле. Это просто неприлично в отношении людей, которые так много сделали для нашего фигурного катания.

Устраивать прокаты девочкам, которые только что так выложились на чемпионате России и практически через неделю после Нового года выступят на чемпионате Европы... Наверное, это по меньшей мере будет издевательство над девушками.

Нужно смотреть по результатам на чемпионате Европы. Если Аня Щербакова, даже заняв третье место на чемпионате Европы, выступит так, как на чемпионате России, то надо что-то делать и менять ее», – сказала Бестемьянова.

Плющенко о Щербаковой и Туктамышевой: «Мы все видели и все понимаем. Я бы сделал контрольный прокат: Аня против Лизы»

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