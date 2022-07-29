Олимпийская чемпионка Алина Загитова может посетить Монголию в рамках сотрудничества по развитию фигурного катания.

Об этом сообщило посольство Монголии в Москве, в котором спортсменка побывала на этой неделе.

«Мы пригласили Алину Загитову на ознакомительную встречу и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и ее возможной поездки в Монголию, которая может стать началом развития фигурного катания в Монголии.

В Монголии в прошлом году был основан ледовый дворец, частная компания, построившая дворец, пригласила Алину. Дата возможного приезда Загитовой пока непонятна, мы все это будем обсуждать, конкретики нет», – заявили в посольстве.

Алина Загитова посетила посольство Монголии в Москве