Благотворительный аукцион с участием Загитовой собрал 1,35 миллиона рублей на строительство спортивной площадки для детского дома в Казани

Благотворительный аукцион «Гольф во имя добра» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию собрал 1 миллион 350 тысяч рублей на строительство спортивной площадки для детского дома в Казани.

Мероприятие прошло в подмосковном Пестово. В качестве лота Загитова передала свои коньки с автографом, которые были проданы за 150 тысяч рублей.

«Сегодня мы делаем благое дело – помогаем детям. В прошлом мне Казань помогла выбиться в люди, стать олимпийской чемпионкой. Поэтому я считаю нужным помочь детям, чтобы у них была спортивная площадка. Давайте сделаем добро все вместе!» – сказала Загитова со сцены.

Также на аукционе были проданы жилетка трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова (150 тысяч), свитер победителя Игр в спортивной гимнастике Артура Далалояна (90 тысяч), ужин с телеведущей Марией Орзул (200 тысяч рублей) и свитер комментатора Виктора Гусева (140 тысяч).