Загитова о мастер-классе с Саитовым: «Чувствовала себя спокойно, потому что примерно знаю, что такое бокс. Перчатки не помешали маникюру»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась впечатлениями от мастер-класса по боксу с двукратным победителем Игр Олегом Саитовым.

«Чувствовала себя вполне спокойно, потому что примерно знаю, что такое бокс. Мне есть над чем работать. Всегда интересно делать что-то новое.

Сколько часов занимаюсь в неделю? Три четыре-раза в неделю. Почему именно бокс? Разнообразные тренировки, мне нравится. Боксерские перчатки не помешали моему маникюру.

Рада, что Москва делает такие большие мероприятия», – сказала Загитова.