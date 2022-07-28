Керлингистка Сидорова: «В 13 лет была вынуждена закончить с фигурным катанием из-за травмы. Прошло почти 20 лет, любовь к нему лишь усиливается благодаря Диме Соловьеву»

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Российская керлингистка Анна Сидорова рассказала об увлечении фигурным катанием.

Ранее Сидорова провела тренировку по керлингу вместе с фигуристками Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.

«Будучи маленькой девочкой, я влюбилась в фигурное катание, смотря его по телевизору. В 6 мама меня привела в спорт, в 13 я была вынуждена закончить с фигурным катанием из-за травмы ноги, зато в моей жизни появился керлинг и все мои многочисленные медали мировых соревнований.

Прошло почти 20 лет, любовь к фигурному катанию не проходит, наоборот, лишь усиливается благодаря Диме Соловьеву (молодому человеку Сидоровой – Sports.ru) и нашим уникальным спортсменам. Мечтаю открывать керлинг в нашей стране все большему количеству людей, а открывать через любимый вид спорта – вдвойне приятней.

Камиле Валиевой и Александре Трусовой спасибо!» – написала Сидорова в соцсети.

«Рада, что за падения тут баллы не снимают». Трусова и Валиева сыграли в керлинг с Сидоровой

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