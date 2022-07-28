Плющенко о своей академии: «Малоимущие и талантливые дети катаются бесплатно. У многих есть стипендии, зарплаты, которые мы платим»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что сохранил программы бесплатных тренировок в своей академии.

«У нас осталось все как и было, хоть и сложное сейчас время. Малоимущие и талантливые дети катаются бесплатно. У многих есть стипендии, зарплаты, которые мы платим. Мы построили гостиницу на территории академии. Многие дети живут бесплатно, костюмы шьются бесплатно, программы ставятся.

У меня в школе все отлично, только идет прирост детей. Появляются очень хорошие спортсмены, в августе будет сделан еще один набор. Школа переполнена и, к сожалению, льда уже не хватает.

У меня частная школа, мы не стремимся сделать какой-то бешеный поток и заработать денег. Я хочу стремиться к качеству. У меня нет такого сумасшедшего желания, чтобы все было под завязку забито. Но детей очень много», – сказал Плющенко.

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