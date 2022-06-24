Александр Жулин: «Пока Синицина и Кацалапов остались, но надо смотреть на мотивацию, на то, как они захотят работать. Я бы далеко не загадывал»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о дальнейшей работе с дуэтом – .

– У Вики с Никитой все замечательно, они готовятся к свадьбе, я так понимаю. Настроение у них прекрасное, и думаю, что очень скоро они будут размышлять, что делать дальше. В плане того, оставаться в любителях или нет, — сказал Жулин «Матч ТВ».

– То есть это еще неточно? Ребята говорили, что хотят кататься.

– Пока они остались, но надо смотреть на мотивацию, на то, как они захотят работать. Я бы пока далеко не загадывал. Они точно едут на сбор, будем работать там. А что будет дальше – я не любитель загадывать.

– По программам уже есть идеи? Или оставите старые?

– Ну нет, интересно ставить новые. Уже есть несколько идей, так что будем думать. Надо будет посмотреть, понравится ли нам музыка, как она будет звучать на льду, – сказал Жулин.

Синицина и Кацалапов женятся. Они долго скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а Никита Вику – «моя принцесса»