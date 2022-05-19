Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов вернутся из отпуска, и мы посмотрим, захотим ли ставить программы или просто сделаем показательные номера»

Тренер Александр Жулин ответил на вопрос, собираются ли фигуристы Виктория Синицина и продолжать соревновательную карьеру.

– Что думаете по поводу Вики с Никитой?

– Думаю, они очень устали после этого сезона. Сейчас съездят в отпуск, вернутся, и мы посмотрим, захотим ли что-то ставить – именно программы или просто сделаем шикарные показательные номера, и ребята будут кататься в шоу.

Решение за ними. Я не тороплю. Они сами сказали: «Шеф, мы пока не заканчиваем».

Вика с Никитой в этом сезоне были очень замотивированы, потому что предстояли Олимпийские игры. А сейчас, если не будет международных стартов, то им найти мотивацию будет дико сложно.

Тем более они олимпийские чемпионы. Никита вообще двукратный олимпийский чемпион. Но, как я сказал, решение отдано на откуп самих ребят. Я с удовольствием их буду тренировать в любой ипостаси, – сказал Жулин.

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