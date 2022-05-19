Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов вернутся из отпуска, и мы посмотрим, захотим ли ставить программы или просто сделаем показательные номера»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Тренер Александр Жулин ответил на вопрос, собираются ли фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов продолжать соревновательную карьеру. 

– Что думаете по поводу Вики с Никитой?

– Думаю, они очень устали после этого сезона. Сейчас съездят в отпуск, вернутся, и мы посмотрим, захотим ли что-то ставить – именно программы или просто сделаем шикарные показательные номера, и ребята будут кататься в шоу.

Решение за ними. Я не тороплю. Они сами сказали: «Шеф, мы пока не заканчиваем».

Вика с Никитой в этом сезоне были очень замотивированы, потому что предстояли Олимпийские игры. А сейчас, если не будет международных стартов, то им найти мотивацию будет дико сложно.

Тем более они олимпийские чемпионы. Никита вообще двукратный олимпийский чемпион. Но, как я сказал, решение отдано на откуп самих ребят. Я с удовольствием их буду тренировать в любой ипостаси, – сказал Жулин. 

«Подарила Никите игровой компьютер – кажется, это мой косяк». Женский разговор с Викой Синициной – баня, платья, Кацалапов

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