Мишина о дне рождения Семененко: «Был обычный тренировочный день, он ничем не отличался. Приходила группа его фанатов»

Тренер Татьяна Мишина рассказала, как отпраздновал день рождения фигурист Евгений Семененко.
26 июля ему исполнилось 19 лет.
«Сегодня был обычный тренировочный день, он ничем не отличался. Было две тренировки, хореография, разминка, вся группа и мы с Алексеем (Мишиным) поздравили его, конечно.
Приходила группа его фанатов, они приходят достаточно регулярно в какие-то знаменательные даты.
Поэтому часть времени между тренировками он провел с ними, все сказали теплые слова, приятно, когда есть люди, которые болеют за тебя», – сказала Мишина.