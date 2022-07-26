Мишина о дне рождения Семененко: «Был обычный тренировочный день, он ничем не отличался. Приходила группа его фанатов»

Тренер Татьяна Мишина рассказала, как отпраздновал день рождения фигурист .

26 июля ему исполнилось 19 лет.

«Сегодня был обычный тренировочный день, он ничем не отличался. Было две тренировки, хореография, разминка, вся группа и мы с Алексеем (Мишиным) поздравили его, конечно.

Приходила группа его фанатов, они приходят достаточно регулярно в какие-то знаменательные даты.

Поэтому часть времени между тренировками он провел с ними, все сказали теплые слова, приятно, когда есть люди, которые болеют за тебя», – сказала Мишина.