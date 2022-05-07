Тренер Татьяна Мишина рассказала о готовности к выступлению в шоу Ильи Авербуха.

Шоу пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга сегодня.

«Женя катался уже несколько раз. Я была с ним на одной тренировке. Он прокатает короткую программу в облегченном варианте. Без тройных акселей и четверных прыжков.

Женя не хотел заканчивать свое выступление на такой печальной ноте. Мы взвесили его силы. Он сам считает, что готов полностью прокатать программу.

Я считаю, нельзя было ставить такую неприятную точку после того падения. Женя все прокатает. Будет совершенно другое ощущение от окончания сезона! Слава Богу, что у него хорошее самочувствие! Именно с ним он и пойдет в следующий сезон», – сказала Мишина.

16 апреля Семененко упал с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге и ударился головой о лед. Ему диагностировали сотрясение мозга. 25 апреля фигурист выписался из больницы.