Александра Бойкова: «Вместе с Дмитрием Козловским посетили гала-вечер Бориса Эйфмана. Была безумно рада этой возможности»

Чемпионка Европы в парном катании рассказала, что посетила гала-вечер балетмейстера Бориса Эйфмана.

«Вчера вместе с Дмитрием Козловским посетили гала-вечер Бориса Эйфмана. Я была безумно рада этой возможности, потому что давно хотела сходить в театр (тем более на сборах нам посчастливилось поработать с Альбертом Галичаниным и Еленой Кузьминой – солистами труппы Бориса Эйфмана).

Первый антракт был отдан воспитанникам и последователям балетмейстера: мы увидели множество постановок молодых зарубежных и отечественных хореографов.

Второе же отделение – отрывки из наиболее известных постановок Бориса Яковлевича. Мне удавалось посещать «Эффект Пигмалиона», «Роден, ее вечный идол» и «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», но отрывки из «Евгения Онегина», «По ту сторону греха», «Анны Карениной» и «Чайки» я видела впервые.

Кроме того, мне наконец-то посчастливилось увидеть на сцене Марию Абашову! При первом же ее появлении на сцене в голове возникает фраза: «Вот это масштаб; вот это объем и широта движений!»

Вообще же благодаря работе с воспитанниками Эйфмана, я во многом по-другому взглянула на уже известные мне постановки; увидела многие моменты, над которыми мы работали на уроках хореографии», – написала Бойкова.