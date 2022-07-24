Екатерина Боброва: «Хочу попробовать себя в актерской деятельности, тем более что кино у нас будет развиваться из-за запрета иностранных картин»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о планах на будущее.

«Вы знаете, я очень разносторонний человек, поэтому, закончив со спортом, я начала себя пробовать в самых разных ролях и сферах: прошла курсы актерского мастерства, была комментатором, ведущей на двух телеканалах, а также открыла школу по фигурному катанию, и мы успешно отработали первый сезон.

В конце августа мы открываем двери во второй сезон, и будем проводить повторный набор маленьких детей. Мне нравится развивать себя, пробовать в разных вещах и смотреть, что мне будет больше нравиться и где будет лучше получаться.

Конечно, я еще выступаю в шоу Ильи Авербуха, но сейчас я хочу также добавить и другие направления, развивать свою школу фигурного катания, попробовать себя в актерской деятельности, тем более что кино у нас будет развиваться из-за запрета иностранных картин. Мне всегда хотелось это попробовать, очень интересно посмотреть, что из этого выйдет», – сказала Боброва.