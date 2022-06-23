«Для Туктамышевой большой плюс в этих правилах – у нее произвольная возросла на два балла». Боброва о новом оценивании каскадов и секвенций

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва считает, что решение ISU уравнять оценивание каскадов и секвенций в фигурном катании поможет Елизавете Туктамышевой.

«Очень классный пример – Лиза Туктамышева. Для нее большой плюс в этих правилах, даже была распечатка после того, как ввели это правило, – что у нее произвольная программа так, как она ее сейчас катала, возросла на два балла.

Она может ничего не менять в своей программе, но за счет того, что она во второй половине программы прыгает тройной лутц – двойной аксель, у нее уже [поднимаются баллы] автоматом», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Новые правила в фигурном катании – подарок для Туктамышевой и Ханю, но с угрозой для Валиевой и Щербаковой