Екатерина Боброва: «Мне очень нравится заниматься со взрослыми, ставить им программы. Смотреть в их горящие глаза после тренировки – кайф»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде рассказала о работе тренером со взрослыми любителями.

«Никогда не хотела быть тренером.

Мне вчера с удивлением написали в личные сообщения, что я тренирую взрослых любителей, непрофессионалов. А это люди, которым нравится фигурное катание и которые любят изучать что-то новое. Некоторые даже выступают на любительских соревнованиях.

На самом деле мне очень нравится заниматься со взрослыми. Для них это важное хобби, они занимаются спортом, поддерживают в своем теле здоровый дух и при этом не боятся сложностей, с задором изучают новое. Смотреть в их горящие глаза после тренировки – кайф.

Отдельное удовольствие – ставить им программы, потому что для меня это некое испытание в хорошем смысле этого слова: у нас нет жестких ограничений, как в профессиональных соревнованиях (музыка, элементы), хотя правила тоже есть.

Они предлагают музыку, которую хотят, и открыты к моим предложениям, прислушиваются к тому, как я вижу их. Мне присылают музыку, с удивлением думаю, как человек будет под эту музыку кататься?

Потом выдыхаю – главное, чтобы нравилось человеку. Сложность в том, что я понимаю, они не могут делать сложные элементы, шаги. Моя задача – с простыми шагами, элементами начального уровня (беговые, кросс-ролы и троечки) поставить интересную программу, которая будет круто выглядеть, нравиться спортсменам и, естественно, судьям.

Все это очень интересно! Буду практиковать дальше, тем более что сейчас ко мне приходит множество предложений, на которые я радостно соглашаюсь, пока есть время.

Если вы катаетесь или хотели бы научиться кататься, под какую музыку вы бы хотели себе программу?» – написала Боброва.