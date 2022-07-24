Татьяна Навка: «У нас была тренер Наталья Дубова, боялись ее все как Сталина. За лишний килограмм она закрыла меня в комнате, где были крысы»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала о тренере .

Дубова – заслуженный тренер СССР, она работала с Майей Усовов и Александром Жулиным, Оксаной Грищук и Евгением Платовым, Мариной Анисиной и Гвендалем Пейзера.

«У нас была тренер Наталья Дубова, боялись ее все как Сталина. Лет в 15-16 начались проблемы с весом, после двух персиков поправилась на килограмм. Она взвесила меня, ударила, я тогда больно ушиблась, а потом еще закрыла в комнате, где были крысы.

Кто-то скажет, что это кошмар. Мама, узнав, хотела меня забрать. Но я сказала, что не смей так делать. Благодарна за такую закалку – теперь не боюсь ничего», – сказала Навка.