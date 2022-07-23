Валиева о пятерных прыжках: «В принципе это возможно. Довести до звонкой формы, напрыгать четверной до большой высоты, и можно пробовать»

Российская фигуристка рассказала, что думает о возможном исполнении пятерных прыжков.

«Я недавно задумалась об этой теме. Довести до такой звонкой формы, напрыгать четверной, чтобы была большая высота, и можно пробовать.

Должен быть прыжок, мышцы. В принципе это возможно.

Есть вероятность травмироваться. К четверным мы как готовимся? Если ты плохо делаешь тройной лутц, никто тебя не отправит делать четверной.

Так же и с пятерным. Так что все возможно», – сказала Валиева во время VK Fest.

«Ждем! Пускай готовятся эти американцы! Им еще далеко до нас, как до планеты другой!» – добавила олимпийская чемпионка .