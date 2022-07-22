Евгения Медведева: «Недавно за пару дней прочитала от корки до корки «Мастера и Маргариту». Роман произвел неизгладимое впечатление»

и ответили на вопрос, хотелось бы им исполнить программы по мотивам каких-либо литературных произведений.

– Вы обе катали программы, которые связаны с литературой – «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина». Есть ли еще литературные персонажи, которых вам хотелось бы откатать, может быть, произведения, которые вас особенно трогают?

Медведева: «Анна Каренина» у меня в жизни дважды встречалась, это моя олимпийская программа. Так что эта история, конечно, навсегда в моем сердце, одно из самых любимых произведений.

Кстати, по поводу «Мастера и Маргариты» – довольно недавно я прочитала за пару дней этот роман от корки до корки, произвел неизгладимое впечатление. Такие яркие литературные произведения не зря веками в топе находятся, потому что правда что-то невероятное.

Какой-то еще литературный персонаж – наверное, пока что нет, от «Анны Карениной» нужно отойти немножечко. Катаем прекрасный спектакль, пока что всей командой живем в истории «Анны Карениной», а дальше посмотрим.

Щербакова: Сложный вопрос, я до сих пор катаю в шоу «Мастера и Маргариту», и эмоции еще очень свежи. Сказать, что я ее докатала и сразу новый список следующих произведений – пока такого нет.

Но уже есть некоторые идеи, как поставить новые номера, как раскрыться с новой стороны, попробовать что-то интересное. Некоторые задумки уже есть.