«Доминирование началось, когда выступали Липницкая, Сотникова. У Медведевой уже был пример, к которому надо стремиться». Бутырская об успехах России в женском катании

Теги Сочи-2014 сборная России Мария Бутырская Аделина Сотникова женское катание Юлия Липницкая Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Вадим Шебеко Фигурное катание

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская оценила слова тренера Вадима Шебеко о том, что доминирование России в женском катании началось с Евгении Медведевой.

«Надо говорить о женском одиночном катании, потому что в остальных видах мы все-таки конкурируем. Я бы сказала, что доминирование началось чуть пораньше – когда выступала Юлия Липницкая, когда Аделина Сотникова выиграла Олимпийские игры.

Она (Сотникова) первой стала российской олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях – мы не говорим про командное первенство, на Играх в Сочи это был новый вид. Так что можно считать, что Аделина прорубила окно в олимпийские состязания.

Сначала выиграла она, потом – Алина Загитова. Две подряд Олимпиады, а потом – конечно, Аня Щербакова. Слово «доминирование» абсолютно уместно. Когда Женя Медведева начинала выступления, у нее уже был пример, к которому надо стремиться», – сказала Бутырская.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

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