«Доминирование началось, когда выступали Липницкая, Сотникова. У Медведевой уже был пример, к которому надо стремиться». Бутырская об успехах России в женском катании

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская оценила слова тренера Вадима Шебеко о том, что доминирование России в женском катании началось с Евгении Медведевой.

«Надо говорить о женском одиночном катании, потому что в остальных видах мы все-таки конкурируем. Я бы сказала, что доминирование началось чуть пораньше – когда выступала Юлия Липницкая, когда Аделина Сотникова выиграла Олимпийские игры.

Она (Сотникова) первой стала российской олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях – мы не говорим про командное первенство, на Играх в Сочи это был новый вид. Так что можно считать, что Аделина прорубила окно в олимпийские состязания.

Сначала выиграла она, потом – Алина Загитова. Две подряд Олимпиады, а потом – конечно, Аня Щербакова. Слово «доминирование» абсолютно уместно. Когда Женя Медведева начинала выступления, у нее уже был пример, к которому надо стремиться», – сказала Бутырская.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

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